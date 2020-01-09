Köylülerin imece usulü karla mücadelesi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Ulaşlar köyünde 80 santimetre kalınlığa ulaşan karı köylüler imece usulü temizliyorlar.

Bin 300 rakımlı köylerinde son yılların en çetin kışın yaşandığını söyleyen Köy Muhtarı İsmail Arı,” Günlerdir devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Bunun neticesinde köy içindeki ulaşımda oldukça zorluk yaşamaya başladık. Daha sonra köy halkımızla beraber ellerimize kürekleri alarak yol açma ekiplerinin ulaşamadığı köy içindeki ara yolları her kar yağışından sonra imece usulü temizliyoruz. Kar temizleme çalışmalarımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.