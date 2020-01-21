Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Akşinik köyünde yaşanan içme suyu problemi, kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrik enerjisiyle çözüme kavuşturuldu.

Yıllardır elektrikli pompalarla su ihtiyacının giderildiği Akşinik köyü halkı kendi aralarında topladıkları para ile güneş panelleri kurdu.

Akşinik köyüne kurulan güneş enerjisi sistemiyle 50 metre derinlikten içme suyu çekilerek depoya iletilecek. Depoya iletilen su ise köy halkının evine ulaşacak. Akşinik köyü daha önce şebeke elektriğinden faydalanarak içme suyuna kavuşuyordu.

Akşinik Köyü Muhtarı İsa Benli, “Bu gerçekten büyük bir nimet, büyük bir teknoloji. Güneş enerjisiyle elektrik parası vermeden içme suyumuz olacak” dedi.

Köy Muhtarı Benli, “Daha önce şebeke elektriğinden faydalanarak kuyudan su çekiliyordu. Bu bize aylık ortalama bin ile bin 500 lira'ya mal oluyordu. Şuan hiçbir ücret ödemeden güneş enerjisiyle suyumuza kavuşuyoruz. Bu gerçekten büyük bir nimet, büyük bir teknoloji. Güneş enerjisiyle elektrik parası vermeden içme suyumuz olacak. Daha önce elektrik için verdiğimiz para ile köyümüzün diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliriz” şeklinde konuştu.

Muhtar Benli, köylerinin şebeke elektriği yerine güneş enerjisi kullanarak hem köyün masraflarını düşürebileceklerini hem de yenilenebilir enerji ile ülke ekonomisine katkıda bulunabileceklerini ileterek, “Köylerimiz için çok verimli bir sistem. Bu sistemi tüm köylere tavsiye ediyorum. Ülke çapında mutlaka değerlendirilmeli. Bizi bu sistemle tanıştıran ve kurulumunu yapan Simav Solar şirketinin sahibi Osman Sunal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Desteklerinden dolayı ise Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat, İlçe Özel İdare Müdürü Yahya Erdal Uzun ve diğer büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu suyla çay çok lezzetli oluyor. Herkesi köyümüze bekleriz” dedi

Sistemi kuran teknisyen Osman Sunal ise, “Köylerimizi bu sistemle tanıştırarak güneş enerjisinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Ülkemizin konum olarak güneş enerjisinden en fazla ve en yüksek verimlilik düzeyinde yararlanma potansiyeline sahip olan bir ülke. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sistemi Türkiye geneline yayabilirsek, ülke ekonomisine de artı değer sunar.” ifadelerini kullanarak, “Akşinik köyünün günlük su ihtiyacı 40 ton. Kurduğumuz sistem ile birlikte dalgıç pompayla saatte 5 ton su pompalanacak. Sistem günde 10 saat çalıştığında köy halkına 50 ton su verebilecek.” dedi.

Sunal, köylülere sundukları hizmette en büyük motivasyonu köy halkının gülümsemesi ile aldıklarını belirtti.

Köyde yaşayan Emine Özdemir ise , “Bu sistemi kuranlara ve kurulmasını sağlayanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.