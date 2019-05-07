Köyün muhtarı 35 gün sonra kurayla belirlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtar adaylarından ikisinin eşit oy alması sonrası eski muhtarın itirazını reddeden Yüksek Seçim Kurulu, iki muhtar arasında kura çekilmesine karar verdi. Çekilen kura sonucu Tayfun Bütün 35 gün sonra Dereköy'ün yeni muhtarı oldu.

Dereköy'de 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtarlık seçimlerine üç aday katılmış, 674 seçmenin kayıtlı olduğu köyde iki sandıkta yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından eski muhtar İsmail Hakkı Demirtaş ve muhtar adayı Tayfun Bütün 204'er oy alırken, diğer aday Mustafa Deniz 165 oy almıştı. Bunun üzerine eski Muhtar İsmail Hakkı Demirtaş, İlçe ve İl Seçim Kuruluna sonuca itirazda bulunmuş, itirazı her iki kurulca reddedilen Demirtaş, daha sonra Yüksek Seçim Kuruluna itiraz etmişti. YSK da itirazı reddederek her iki muhtar adayı arasında İlçe Seçim Kurulunda kura çekilmesine karar verdi.

İki muhtar adayı İsmail Hakkı Demirtaş ve Tayfun Bütün arasında Hisarcık İlçe Seçim Kurulunda çekilen kura sonucu Tayfun Bütün, Dereköy'ün yeni muhtarı oldu.

Kura sonucu bir açıklama yapan yeni Muhtar Tayfun Bütün, “31 Mart Yerel Seçimleri sonucu mevcut muhtar İsmail Hakkı Demirtaş ile eşit oy aldık. İtirazların ardından 35 günün sonunda yapılan kura çekiminde muhtarlık bana nasip oldu. Hakkımızda hayırlısı, hizmet için bu yola çıktık. Herkesin dualarını bekliyorum” diye konuştu.