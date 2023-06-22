KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesinde ilk mezuniyet coşkusu yaşandı

Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunlarını verdiği törende; Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Kurmay Başkanı Hava Piyade Albay Mustafa Baş, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Barosu Başkanı Edip İlkay Sunay, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özcura, İl Sağlık Müdürü Dr. Sertaş Erarslan Genel Sekreter Kutlu Önal ile dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler, aileler ve davetliler yer aldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Tekin, evlatlarını emanet ettikleri için ailelere teşekkür ederek, öğrencileri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sağlık hizmeti sunumunun çok önemli olduğunu anlatan Rektör Tekin, öğrencilere hitaben mesleklerinin önemine vurgu yaparak, bundan sonraki yaşantılarında KSBÜ olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi ve mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından mezuniyet kütüğüne isimliklerin çakılması, başarı ödüllerinin verilmesi, meslek andının okunması ile devam eden mezuniyet programı, kep atma ile sona erdi.