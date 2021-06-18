Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri MYO'da mezuniyet coşkusu yaşandı.

Mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Gediz Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Sinan Darcan, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Kocatürk, protokol üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını SHMYO Müdürü Darcan yaptı. Müdür Darcan yaptığı konuşmada, öğrencilerin bugün hayatlarında en önemli anlardan birini yaşadıklarını belirterek, “Yeni bir hayata ilk adımınızı atmak üzeresiniz. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca memleketin farklı coğrafyalarından, farklı kültürlerinden gelen arkadaşlarımız oldu. Burada hep beraber yaşamayı, paylaşmayı, birbirinize saygı duymayı öğrendiniz. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde barış ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edin. Son olarak, bizler öğrencilerimizi mezun etmeyi bir ayrılık hikayesi olarak görmüyoruz. Üniversitemizin kapıları bir ömür boyu mezunlarımıza açık kalacaktır” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, “Bugünkü törenimizi özelleştiren sevgili öğrenciler, bugün sizin gününüz. Hak ettiğiniz diplomaları bugün alacaksınız. Bu diplomayı sadece entelektüel kapasiteniz ile değil, her gün biraz daha olgunlaşan karakteriniz ve cesaretiniz ile de hak ettiniz. Bundan sonra da KSBÜ'nün itibarını bilginiz, bilgeliğiniz ve profesyonelliğiniz ile artıracağınız konusunda sizlere tüm kalbimizle inanıyoruz. Sizleri en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bugün mezun olarak çıkacağınız bu uzun yolda, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve eğitiminize yön veren tüm eğitmenlerinizin öğretileri ışığınız olsun." diye konuştu.

AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Kocatürk, "Bir tanemin mutlu bizim gurur günümüz. Bugün yapılan törene kızım Paramedik diplomasını aldı. Rabbimden ümmete millete hayırlı bir evlat olması duasıyla. KSBÜ Rektörümüz Vural Kavuncu hocamız başta olmak üzere Yüksekokul Müdürümüz Sinan Dağcan Öğretim üyelerimiz ve personelimize emekleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

KSBÜ Gediz Sağlık Hizmetleri MYO mezunu Hacer Enfal Kocatürk, "KSBÜ'de okumak bir ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere diplomaları takdim edildi, ardından meslek andı okundu.

Büyük bir heyecanla kepler atıldıktan sonra program müzik dinletisi ile son buldu.