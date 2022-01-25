KSBÜ Hemşirelik Bölümü'nden kongre sunumu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı (AD) öğretim elemanları, Antalya'da gerçekleşen 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi'nde, yaptıkları çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdiler.

Antalya'da bir otelde gerçekleşen kongrede, Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Savcı, “Ameliyathane Kaynaklı Basınç Yarası İnsidansının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” ve “Ameliyathane Hemşirelerinin Postürlerini, Bel ve Boyun Ağrılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” başlıklı çalışmaları, Araştırma Görevlisi Burcu Yüksel ise, “Primum non nocere: Ameliyathanedeki Sağlık Profesyonellerinin Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi” başlıklı çalışmayı sundu.