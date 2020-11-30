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KSBÜ'de seminer

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlıkta Hesaplamalı Bilimler ve İnovatif Teknoloji Topluluğu (SHBİTT) tarafından, “Hesaplamalı Cerrahi” konulu online konferans düzenlendi.


Tıp Fakültemizden Doç. Dr. Faik Yaylak'ın konuk olduğu etkinlikte; cerrahi risk hesaplamaları, cerrahi modellemeler ve simülasyonlar hakkında konuşularak, bu alanlarda kendini geliştirmek isteyenlere de tavsiyelerde bulunuldu.


SHBİTT tarafından seminer sonunda yapılan açıklamada, etkinliğe farklı fakültelerden katılımların olduğu belirtilerek, öğrencilerden olumlu geri dönüşler alındığı ifade edildi. Bu tarz etkinliklere, geri dönüşlere bağlı olarak devam edilmesi istendiği söylenirken; webinarlardan haberdar olunması için, topluluğun sosyal medya hesaplarından takip edilmesi çağrısı yapıldı.

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