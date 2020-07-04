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KSBÜ'ye araç takviyesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni araçlar alındı.

Araç filosuna dahil edilen midibüs ile öğrencilerimiz Kütahya'nın farklı bölgelerini tanıyacak.


Geleneksel kurban töreni ile dua eşliğinde hizmete alınan araçlar, başta öğrencilerimizin kültürel keşifleri için değerlendirilecek.


Araçlar hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Vural Kavuncu, KSBÜ'nün gün geçtikçe eksiklerini tamamladığını vurguladı. Rektör Kavuncu konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün hizmet araçlarımıza bir midibüs ile ticari katogorisinde bir araç daha eklendi. Hayırlı hizmet taşısınlar, Allah kazasız yolculuklar versin."

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