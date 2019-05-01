KTBMYO'da İtfaiyecilik ve Yangın Güvenlik Çözümleri konferansı

KTBMYO Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) İtfaiye Şefi Serpil Kankılıç ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) İtfaiye ve Yangın Güvenlik Sorumlusu Özkan Çelik konuşmacı olarak katıldı.

KTBMYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erdem açılış konuşmasında mesleki ve teknik eğitimde okulda alınan eğitime ek olarak, sektörden gelen profesyonel meslek mensuplarıyla bir araya gelmenin önemine değinerek, “Mesleğin sektörde uygulanışına dair bire bir deneyim paylaşımı ve farklı bakış açılarıyla yapılan görüş alışverişi, öğrencilerimizin kariyer basamaklarında ilerleyebilmeleri için yeni ufuklar açacaktır” ifadelerini kullandı.

İtfaiye ve Yangın Güvenlik Sorumlusu Özkan Çelik, konuşmasında Türkiye ve dünya ülkelerinde itfaiye teşkilatlarının mevcut durumunu özetleyerek, itfaiyecilik mesleğinin toplumda doğru algılanmasının önemine işaret etti. Ayrıca yangın vakalarının önlenmesi ve korunma sürecinde alınacak önlemler, doğru müdahale teknikleri, yangına müdahalede güncel teknolojiler gibi önemli başlıklara da vurgu yaptı.

TÜLOMSAŞ İtfaiye Şefi Serpil Kankılıç ise sanayi ve kamu iktisadi teşekküllerinde itfaiyecilik mesleğinin icrasında çalışma farklılıklarını vurguladığı konuşmasına, İtfaiye teşkilatları ve yangına müdahalede güncel mevzuatlar, itfaiyecilik mesleğinde kariyer basamakları ve geleceğe bakış konularında deneyimlerini öğrencilere aktardı.

Soru cevap bölümünde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sorularını cevaplayan konuşmacılara etkinliğin sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erdem ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Nuri Ceylan tarafından teşekkür belgesi sunuldu.