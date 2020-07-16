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KTBMYO'dan 15 Temmuz Anma Köşesi

Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda (KTBMYO) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla anma köşesi hazırlandı.


Meslek Yüksekokulunun giriş fuayesinde yer verilen anma köşesinin teması “Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümü sebebiyle şehitlerimizi yad etmek, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, milletimizin demokrasiye olan inanç ve bağlılığını gelecek nesillere aktarmak” olarak açıklandı.


Meslek Yüksekokulundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna seve seve canını feda etmiş bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, bu uğurda gazilik mertebesine erişmiş gazilerimizi de minnetle anıyoruz" denildi.

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