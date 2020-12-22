KÜBAB, Emet Belediyesi'nin ev sahipliğinde toplantı

Ev sahipliğini Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın yaptığı ve Emet Termal Resort'ta yapılan toplantıya, Kütahya Belediye Başkanı aynı zamanda KÜKAB başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlık yaptı.

Emet Belediyesi ev sahipliğini yaptığı KÜKAB Birlik Encümen Toplantısı Emet Termal Resort'ta Kütahya Belediye Başkanı ve KÜKAB Başkanı Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

28 üyesi olan KÜKAB Encümen toplantısında, belediyelerin geçmiş döneme ait borçlarının yapılandırılmasına yönelik müzakerelerde bulunuldu. Ayrıca toplantıda birlik ofisinin mimari projesi yapılarak tadilatı için onay istendi.