Küçük Kızlar Voleybol Takımı, İl Şampiyonu oldu

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Kazcıoğluspor Kulübü'nün Küçük Kızlar Voleybol Takımı, 6 maçın tamamını kazanarak, Kütahya kulüpler arası il şampiyonu oldu.

Son maçında Linyit spor kulübünün küçük kızlar takımını 3 – 1 yenerek il şampiyonu olan Simavlı küçük voleybolcu kızlar, hedeflerinin Türkiye şampiyonluğuna katılmak olduğunu belirttiler.

Voleybol Antrenörü Çetin Aysu, 6 yıl önce kurulan voleybol kulübü ile, küçük kızlar kategorisinde ilk şampiyonluğu adlıklarını belirtti. Aysu, “Kazcıoğlu Otomotivspor Kulübü Voleybol takımları olarak şampiyonluk kupalarını Simav'a getirdik. Özel sektör olarak Kazcıoğlu otomotiv spor kulübünü kuran ve Simav'da bir ilki gerçekleştiren yönetim kurulu başkanı Şeref Kazcıoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, öncelikle Türkiye şampiyonalarına katılmak” dedi.