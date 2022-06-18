İhlas Haber Ajansı

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Küçük Park'a yeni pergola

Kütahya Küçük Park’ta, günümüz şartlarına uygun yeni ve modern pergola yapımı işi tamamlandı.

Kütahya Küçük Park'ta, günümüz şartlarına uygun yeni ve modern pergola yapımı işi tamamlandı.


Kütahya Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Caddesi ve Asım Gündüz Caddesi arasında Küçük Hamam arkasında bulunan Küçük Park'a daha geniş ve konforlu pergola yapım işi bitirildi.


Şehir genelinde park ve bahçelere vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tüm gerekli çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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