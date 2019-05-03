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Küçük seyyahlar Eskigediz'i geziyor

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi’ne Gediz’li öğrenciler tarafından tarihi kültür gezisi düzenledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi'ne Gediz'li öğrenciler tarafından tarihi kültür gezisi düzenledi.


Gediz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu "Küçük seyyahlar Gediz'i geziyor" projesi kapsamında Gediz ilçesine bağlı okullardaki öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan grup beldeyi ziyarette bulundular.


Öğrenciler beldedeki tarihi camiler, evler ve su kemeri, kent müzesi ve kent müzesi satış reyonuna ziyaret ettiler.


Gediz ilçesine bağlı okulların Eskigediz beldesine kültür gezilerinin devam edeceği bildirildi.

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