KÜKAB'ta görev dağılımı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'nin (KÜKAB) Başkanlığına seçildi.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan KÜKAB Olağan Meclis toplantısında gerçekleşen seçimde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2 yıl süreyle Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Başkanlığına seçildi.

KÜKAB Toplantısında Birlik Meclisi 1. Başkan Vekili Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, 2. Başkan Vekili ise Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan seçildi. Encümen üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin de seçildiği toplantının 2. Birleşimi ise 21 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Toplantı gündeminde yer alan 2018 yılı faaliyet raporu ve 2018 yılı kesin hesaplarının müzakeresi ise 21 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2. Birleşim toplantısında yapılacak.

Toplantıya; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İlçe Belediye Başkanları, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar ile Abdullah Damcı ve KÜKAB yöneticileri katıldı.