Kulak burun boğaz hastalıklarında sınav başarısı

Gör. Dr. Zuhal Zeybek Sivas, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavında başarılı oldu.

Sınavda jüri üyesi olarak; KSBÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD Başkanı Prof. Dr. Fatih Oğhan, KBB Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nadir Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Buğra Subaşı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı Prof. Dr. Canan Balcı ile Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın yer aldı.