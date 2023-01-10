Kullanılmayan 12 okul 'Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kullanılmayan 12 okulun 'Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldüğünü ifade etti.

Kütahya merkez Demirciören Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle görüşen Başyiğit, kullanılmayan okullarda 18 ayrı kursun açıldığını açıldığını kaydetti.

Söz konusu okullarda toplam 368 kişinin kurs gördüğünü dile getiren Başyiğit, "Millî Eğitim Bakanlığımız talimatları ile illerimizde kullanılmayan köy okulu binalarını ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitim kurs merkezine dönüştürerek eğitim sistemimize kazandırıyoruz. Bu proje ile köylerde bulunan okul binalarımız aktif eğitim birimleri haline getirilerek "Eğitimde gelenekle geleceği buluşturuyor"; bu merkezleri evlatlarımızı yarının Türkiye'sine hazırlayacak birer eğitim yuvası haline getiriyoruz. Köy Yaşam Merkezleri'nde genel, mesleki ve teknik kurslardan bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, el sanatları, gıda ve hayvancılık gibi alanlara kadar geniş bir yelpazede programlar gerçekleştirilecektir. Zaman içerisinde buralarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin çeşitliliğini arttırmayı ve bu merkezleri bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bu merkezler tarafından ortaya konulan başarılı örnekler; çevre köylerde ve il-ilçe merkezlerinde yer alan okulların düzenleyeceği gezilerle öğrencilerimize tanıtılacaktır. İlimiz genelinde bu yıl hayata geçirdiğimiz 12 köy yaşam merkezimiz aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 18 kursta 368 kursiyerimiz bulunmaktadır. Çocuk, genç ve yetişkinlerin aynı zamanda ve aynı mekânda eğitim görmesini sağlayarak, hayat boyu öğrenme felsefesini insanımıza benimsetmeyi amaçladığımız köy yaşam merkezleri konusunda muhtarlarımızla sağlayacağımız iş birlikleri ile köylerimizin çehresini değiştirecek bu projeyi uygulamaya devam ediyoruz. Tüm köylerimizde imkânlarımız ölçüsünde bu merkezleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Köylerimiz bu merkezlerimizle yeni bir dinamizm kazanacaktır" ifadelerini kullandı.