İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Kültür Evi'ne sinema ve konferans salonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde belediye tarafından yapımı devam eden ‘Kültür Evi’nin, sinema ve konferans salonu tamamlandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde belediye tarafından yapımı devam eden ‘Kültür Evi'nin, sinema ve konferans salonu tamamlandı.


Simav 4 Eylül Mahallesindeki eski Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün bulunduğu alanda yapımı devam eden ‘Kültür Evi' çalışmalarını yerinde inceleyen Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.


Başkan Biçer, “Simav'ın kültürel ihtiyacını karşılayacak bir mekanın hazırlıklarını yapıyoruz. 'Kültür Evi' tamamlandığında sanatsal faaliyetlerin yanı sıra kütüphane hizmetlerine de yer verilecek. Tüm bölümlerdeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Rabbim, en kısa sürede bitirip hizmete açmayı ve halkımızla birlikte sağlıkla kullanmayı nasip etsin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.