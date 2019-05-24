Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne ziyaret

Dr. Cengiz Işık'ı ziyaret etti.

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Ali Karakaya ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Işık, Vali Ömer Toraman'a teşekkür etti.

Çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Ömer Toraman, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başarılar diledi.