İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof.

Dr. Cengiz Işık'ı ziyaret etti.


Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Ali Karakaya ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Işık, Vali Ömer Toraman'a teşekkür etti.


Çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Ömer Toraman, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.