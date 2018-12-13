Kültür ve sanat etkinliklerine destek

Sera AVM'de etkinlik düzenleyen kurum ve kuruluş yetkilileri, topluma faydalı etkinliklere sağladığı katkı ve destekler nedeniyle Sera AVM Genel Müdürü Atakan Tahmas'a teşekkür ettiler.

Sera Kütahya AVM'nin Genel Müdürü Atakan Tahmas, bir süre önce Youtube'da yayın yapan bazı kanallarda “Çocuklara ve toplumsal ahlaka zararlı yayınlar yapıldığı” gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Tahmas'ın bu girişimi yerel ve genel basında yer alınca; Sivil Toplum kuruluşlarından büyük destek gelmişti. Sivil Toplum kuruluşları SERA AVM Genel Müdürü Atakan Tahmas'ı bu duyarlı davranışından ve toplumsal bilinç oluşturmasından dolayı kutlamışlar ve aynı tepkilerin yaygın bir şekilde devam etmesini temenni etmişlerdi.(EFE)