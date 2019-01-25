İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan Başkan Saraçoğlu'na ziyaret

Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof.

Dr. Cengiz Işık, kurul üyeleri, Mustafa Kutyar Özer, Erdal Çetindağ, Alper Gürer, Eyüp Cendel Ersoy, Hale Zehra Sekmen ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Mehmet Ali Karakaya, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Dr. Cengiz Işık, Kütahya'daki tarihi yapıların ayağa kaldırılması noktasında görev süresi boyunca katkıları ve uyumlu çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dr. Cengiz Işık, Kurul Üyeleri Mustafa Kutyar Özer, Erdal Çetindağ, Alper Gürer, Eyüp Cendel Ersoy, Hale Zehra Sekmen ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Mehmet Ali Karakaya'ya çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.