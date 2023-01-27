Kültür ve Turizm Bakanlığı DPÜ Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'ne onay verdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde kurulan Müzeler Müdürlüğüne bağlı iki müzeden biri ve çok önemli, eşsiz ve özgün özellikleri içerisinde barındıran Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nin tescil işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı.

Konuyla ilgili DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada,” Kütahya Merkez Maltepe Mahallesinde, mülkiyeti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne ait 625 ada, 23 parsel üzerinde yer alan tescilli Çinili Camii bahçesinde yaptırılan taşınmaz üzerindeki Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nin müze olarak tescillenmesi ve kurulması talebi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin girişimi, Kütahya Valiliğinin 2 Aralık 2022 tarihli yazısı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmiş ve 13 Ocak 2023 tarihli Bakanlık onayı ile müzenin açılması resmi olarak gerçekleştirilmiştir. Böylece yıllardır bir hayal olan ve sürekli dillendirilen “Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi” resmi olarak kurulmuş oldu. Müze, rahmetli Ahmet Yakupoğlu'na vefa göstergesi olmak üzere, onun adının ebedi olarak yaşaması, Kütahya başta olmak üzere Türkiye ve dünyada iz bırakan insanlardan biri olan Yakupoğlu'nun yaşamı boyunca ortaya koyduğu eşsiz eserlerinin izlenmesine ve araştırma konusu olmasına, eğitim ortamı olarak genç nesillerin yetiştirilmesine imkan sunacaktır. Müzenin ayrıca Kütahya'nın turizm sektörüne katkı sağlayacağı da beklenmektedir” denildi.

“Müze DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olarak hizmet verecek”

Kurumsal olarak DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olarak hizmet verecek olan Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesinin, daimi sergi salonunda sanatçının belirli sayıdaki eserlerinin sergilendiği bir yapı olacağına dikkat çekilen açıklamada,” Öte yandan müze, geçici sergi salonunda talep olması durumunda kuratörlü sergilerin açılmasına, sanatçının eserleri ile Üniversitemize bıraktığı şahsi eşyaları ile belgelerin teşhirine, çeşitli etkinliklerin yapılabilmesine ve genç nesillerin burada bir öğrenme ortamı olarak yararlanabilmesine imkan tanıyacak. Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nin sanatseverler dışında, eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci grupları tarafından planlı ziyaretlere de açılması ve böylece Yakupoğlu'nun hayatı, eserleri ve kullandığı eşyaların hem Kütahya halkına hem de yeni nesillere tanıtılması da Güzel Sanatlar Fakültemizin planları arasında yer alıyor” ifadelerine yer verildi.