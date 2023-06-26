Kütahya'da düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Kütahya İl Yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Yeni Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Kulüpler Arası Halk Oyunları Kütahya İl Yarışmalarına katılım sağlayan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve Belediye Başkan Yardımcı Murat Arık, yarışmaya katılan kulüpleri tebrik etti.

Oldukça çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda derece alan kulüplere ödülleri AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliği yetkilileri tarafından verildi.

Kulüpler Arası Halk Oyunları Kütahya İl Yarışması'nda; Minikler Düzenlemeli Dal Kategorisinde Linyit İlkokulu Gençlik Spor Kulübü, Yıldızlar Düzenlemeli Dal Kategorisinde Özel Bahçeşehir Koleji GSK Derneği Halk Oyunları Topluluğu, Yıldızlar Düzenlemesiz Kategorisinde Linyit İlkokulu Gençlik Spor Kulübü, Gençler Düzenlemeli Kategorisinde Kütahya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ve Büyükler Düzenlemesiz Kategorisinde ise Kütahya Belediyespor il birincisi oldu.

Halk Oyunları Hakemi Mehmet Memiş, yarışmalara katılar tüm takımları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.