İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulüplere yapılacak yardımları istişare ettiler

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, Belediye Başkanı Prof.

Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek, amatör spor kulüplerine yapılacak yardımlarla ilgili istişarelerde bulundu.


Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette amatör spor kulüplerine yapılacak yardımlarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Pandemi süreci nedeniyle yardımların yapılmadığını belirten Başkan Işık, Kütahya Belediyesinin spora ve spor kulüplerinin yanında olan bir belediye olduğunu ifade etti. ASKF Başkanı Cengiz ise Başkan Işık'a yapılan çalışmalardan ve yardımlardan dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.