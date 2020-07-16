İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kum sanatı ile 15 Temmuz'u ve Ayasofya'yı anlattı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Emet ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Programda Türkiye'de bulunan dört kum sanatı sanatçısından biri olan Tarkan Köylü'nün gösterisi ilgiyle izlendi.


30 dakikalık muhteşem bir gösteri sunan Kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü, Ayasofya Camii, Fatih Sultan Mehmet, Recep Tayyip Erdoğan, Emet Cevizdere Zaferi, Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz olaylarını kum sanatı yaparak anlattı.


Emet Belediyesi'nin daveti üzerine ilçeye geldiğini belirten Köylü, ''Yıllardır belirli illerde programlarına katılıyoruz ve kum sanatı gösterisi yapıyoruz. O dönemlerde kurtuluş mücadelesi veren atalarımızı, büyüklerimizi yad ediyoruz. Güncel konuları takip ediyoruz. 15 Temmuz'u kum sanatı ile gerçekleştiriyoruz'' dedi.


Program sonunda Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doağan Kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü'ye çini tabak hediye edip teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.