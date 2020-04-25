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Kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirlerine rağmen kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 48 bin 125 lira ceza yazıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirlerine rağmen kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 48 bin 125 lira ceza yazıldı.


Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle İstiklal Caddesi üzerinde bir dairede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.


Kumar oynandığı ihbar edilen adrese giden ekipler, içeride bulunan 11 kişiyi suç üstü yakaladı. Buraya giren ekipler, içeride bulunan ve iskambil oynayan 11 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.


Şüphelilerden biri ise tuvalette yakalandı.


Kumar oynamak için yer temin eden H.K. ve V.T.'ye de adli işlem yapıldı.

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