Kumarı Mahallesi'ne Sosyo Kültür Merkezi

Kütahya Belediyesi tarafından Kumarı Mahallesi'ne inşa edilen Sosyo Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Sosyo Kültür Merkezin açılış töreninde katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya'da bulunan mahalleleri birbirinden ayırt etmeden eşit bir şekilde hizmet etmeye gayret ettiklerini belirterek, “Belediye Başkanı adayı olduğumuzda hemşerilerimize tüm şehrimiz ile ilgili proje sözleri vermiştik. Bu süreçte yüzde 95nin üzerinde projeyi bitirdiğimizi ve hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuzu hep birlikte görüyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Sosyo-Kültür Merkezimiz Kumarı mahalle muhtarımız ve mahalleli hemşehrilerimize emanet ediyoruz. Kendi evlerinizi nasıl koruyorsanız burayı da korumak kollamak onlara düşüyor. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz merkezimizin hemşerilerimizin de fikirleri alınarak isminin geçtiğimiz yıl vefat eden Kumarı mahallemizin sevilen simalarından Muhsin Çakır kardeşimizin adı verilebilir diye düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca'nın yaptığı dua sonrası Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve il protokolü tarafından Sosyo-Kültür Merkezin açılış kurdelesi kesildi. Tören, Kumarı Sosyo Kültür Merkezinin incelenmesi ve Kütahya Belediyesinin ikramları ile sona erdi.

Törene; AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, Belediye Meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.(EFE)