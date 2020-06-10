Kura ile iş sahibi oldular

Ş. tarafından, İl Özel İdaresi'nde istihdam edilmek üzere uygun iş pozisyonlarında yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonrası noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi'nin ihtiyaç duyulan 30 iş pozisyonları için 16-19 Mart tarihleri arasında alınan iş müracaatı başvuruları sonrasında geçtiğimiz günlerde mülakatlar tamamlandı.

Mülakatlar sonrası yapılan değerlendirmelerde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından istihdam edilecek uygun kadrolar için tarafsızlık ilkesi doğrultusunda Kütahya İl Özel İdaresi yemekhanesinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi öncesi kısa bir konuşma yapan Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, “Burada bulunmanızın nedeni bir ekmek kapısı, bizim ihtiyacımız olan branşlarda çalışmak için geldiniz. Burada bulunduğunuza göre bizim ihtiyacımız olan branşlarda, pozisyonlarda sizlerin durumları uygundu. Arkadaşlarımız sizleri uygulama sınavına aldılar. Yapılan uygulama sınavında başarılı oldunuz. Hakkaniyetli alım nasıl olması gerekiyorsa öyle bir alım yapmayı gayret ediyoruz. Burası bir devlet kapısı burada kamu görevi yapıyoruz. Kırsalda ki vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için oralara yol, su, altyapı, kanalizasyon gibi hizmetler götürmek için bir mücadele veriyoruz. Biz öncelikle mülakatı yapmak zorundaydık bize yarayacak olan personelleri beceri olarak görmemiz gerekiyordu. Bizim burada personel yetiştirme şansımız yok. Onun için seçme yapıp sizlerin becerilerini görmek durumundaydık. Sizlerin bunları bilip üzülmemenizi isteriz” dedi.

Konuşmanın ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak kurada çıkan asil ve yedek personel listesi açıklandı.

Kura çekimine Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Gümüşay, 2. Noter temsilcileri, mülakat da başarı gösterip kuraya girmeye hak kazanan personel adayları katıldı.