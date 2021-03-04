Kur'an bülbüllerine ödül

Kütahya'nın Simav ilçesinde Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Kütahya geneli yatılı hafızlık Kur'an kursları öğrencileri arası, hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel okuma Yarışması'ndan başarılı sonuçlarla döndüklerini ifade etti. Müftü Aydın, “İlçemiz İbrahim Eren Ortaokulu öğrencilerinden 15 Temmuz Erkek Kur'an Kursunda Kur'an eğitimi gören Muhammed Enes Budak hafızlık kategorisinde il ikincisi, Harun Türkmen Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma kategorisinde il ikincisi, Hazreti Aişe Kız Kur'an Kursunda Kur'an eğitimi gören Şüheda Budak hafızlık kategorisinde il ikincisi, Elif Sena Gümüş Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma kategorisinde il dördüncüsü oldu. Üç kategoride il ikincisi olan öğrencilerimize biner TL. il dördüncüsü olan öğrencimize ise 500 TL. ve kitap seti hediye edildi. Öğrencilerimizi, ailelerini ve hocalarını tebrik eder, maddi ve manevi destek veren halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.