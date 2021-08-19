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Kur'an-ı Kerim'e geçiş töreni

Kütahya’nın 80 Evler Kur’an-ı Kerim Kursu’nda, Kuran-ı Kerim’e geçiş programı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın 80 Evler Kur'an-ı Kerim Kursu'nda, Kuran-ı Kerim'e geçiş programı gerçekleştirildi.


Kuran-ı Kerim'e geçiş programında çocuklar kendilerini izlemeye gelen ailelerine sevinçli anlar yaşattı. Öğrenciler ezberledikleri ayet ve hadisleri okuyup katılımcılara duygulu anlar yaşattı.


Kuran-ı Kerim'e geçiş programına katılan Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, öğrencileri tebrik ederek, kendilerine pasta ikram etti.

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