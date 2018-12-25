Kütahya'da, imam hatip liseleri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışması düzenledi.

Protokol konuşmalarının ardından yarışmalara geçildi. Yarışmaların öncesinde söz alan Seçici Kurul Başkanı ve Tavşanlı İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, “Yarışmaya katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu yarışmaların kazananı olmaz. Bu yarışmalara katılan tüm öğrencilerimiz birincidir. Hepsini tebrik ediyorum” dedikten sonra yarışma hakkında teknik bilgiler verdi. Programda ilk olarak Genç Sada “Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma” Yarışması yapıldı. Okullarını temsil eden oniki okul öğrencisi birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Kuran-ı Kerim yarışmasından sonra verilen arada Tavşanlı Müftülüğü imam Hatiplerinden Muhterem Çalım'ın yönetiminde Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi İlahi korosu ilahiler söyledi. Daha sonra Programın ikinci yarışması Genç Bilaller “Ezan Okuma” yarışmasına geçildi. Birbirinden güzel Ezanların okunduğu güzel bir yarışma oldu. Genç İmam Hatip Lisesi öğrencileri en güzel ezanı kendisinin okuduğunu yarışma seçici kuruluna ve seyircilere adeta anlatmak istedi. Genç Bilaller “Ezan Okuma Yarışmasının da sona ermesinden sonra verilen kısa aranın ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde ilk önce öğrencilerin hazırlanmasında emeği geçen oniki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerimize ve Okul Müdürlerine hediyeleri verildi. İlimizde İmam Hatip okullarından sorumlu İl Şube Müdürü İbrahim Sak‘a da ilimizdeki tüm İmam Hatip okullarımız için gösterdiği çaba ve emeklerinden dolayı hediye takdim edildi. Daha sonra üç kategoride yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediyeleri, dereceye girerek başarı gösteren öğrenci ve okullarına başarı belgeleri ve plaketleri verildi.

Genç Muhafızlar “Hafızlık Yarışmasında Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ercan Coşğun il Birinci, Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasin Üstün il ikinci, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi A. Osman Keskin il üçüncüsü oldu. Genç Sada “Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Salih Özgül il Birincisi, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi Abdullah Hazırlar il ikincisi, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Salih Çürük il üçüncüsü oldular. Genç Bilaller “Ezan Okuma” Yarışmasında Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Semih Akyüz il Birincisi, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Emre Bilgili il ikincisi, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Emre Avşin il üçüncüsü oldu.

Genç Muhafızlar “Hafızlık Yarışmasında il Birincisi olan Ercan Coşğun 24 Mart 2019 tarihinde Bilecik'te yapılacak Bölge yarışmasında, Genç Sada “Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında il Birincisi olan Salih Özgül 16 mart 2019 tarihinde Aydın'da yapılacak Bölge Yarışmasında, Genç Bilaller “Ezan Okuma” Yarışmasında il Birincisi olan Semih Akyüz 23 Mart 2019 tarihinde Balıkesir'de yapılacak Bölge yarışmasında Kütahya'yı temsil edecekler. (Tİ - EFE)