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Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya'dan

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nda 10-13 yaş arası erkek çocuklar kategorisinde Kütahyalı Ubeyde Ataseven birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda 10-13 yaş arası erkek çocuklar kategorisinde Kütahyalı Ubeyde Ataseven birinci oldu.


Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının “Evimizin Neşesi Kur'an Sesi” başlığıyla online olarak düzenlediği “Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Üç kategoride düzenlenen yarışmada “10-13 yaş arası kız çocuklar” kategorisinde Enise Berra Orhan ile “10-13 yaş arası erkek çocuklar” kategorisinde Ubeyde Ataseven birinci olurken, “14-18 yaş arası erkek çocuklar” kategorisinde ise Mehmet Ali Sarıtürk ile Erzurumlu hafız Necip Fazıl Belge birinciliği paylaştılar.

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