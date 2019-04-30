Kur'an- Kerim'i okumayı öğreniyorlar

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, minik öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırmak ve öğrendiklerini sergilemek amacıyla program düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Pazarlar Anaokulunda Değerler Eğitimi kapsamında 4 öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e geçmeleri nedeniyle "Kur'an Okuyorum" isimli program düzenlendi.

Kur'an Okuyorum" isimli programa İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, Okul Müdürü Hüseyin Coşar, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Program salavatlar eşliğinde başlayarak çocukların öğrendiği ilahiler ile devam etti. Kur'an a geçen çocuklara 'Bir Ömür Kur'an Yolunda' temennisi ile taç ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Okul Müdürü Hüseyin Coşar ve İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu'nun iyi dilekleri ile çocuklar pastalarını kestiler.

Aileleri ve öğretmenleri ile bu anı ölümsüzleştirdiler.

Konu hakkında bilgi veren Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, "4-6 yaş kuran kursları Diyanet işleri Başkanlığı il ve ilçe müftülüklerimiz açısından yeni ve önemli bir alandır. Bu yaş dilimleri bir insanın karakterinin şahsiyetinin ana temellerini oluşturmaktadır. Elbette bu derece kıymetli bir çağda Allah'ın kitabı kuranla tanışmak tarifi mümkün olmayan rahmet ve bereket vesilesidir.kuran yüze ,kalbe evlerimize dünyamıza nurdur.bu Nurdan her birimiz istifade edelim .kurana geçen Nilay Dinçer, Ahmet Alper Gündüz, Emine Afra Ayyıldız ve Berra Yavuz'u ve ailelerini tebrik ediyorum . Kuran gölgesinde sünnetin rehberliğinde bir hayat diliyorum. Bütün öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum. Allaha emanet olun" dedi.