Kur'an kurslarındaki 41 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi

Kütahya İl Müftülüğü tarafından açılan Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 41 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Fuatpaşa, Parmakören ve Hesna Köksal Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 41 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen törene Kütahya Valisi Ömer Toraman, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, AK Parti İl Başkanı Ali Cetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma dünya birincisi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, öğrencilerin uzun gayret ve çalışmaları neticesinde başarıya ulaştıklarını söyledi. Hazırlar, “Bugün bu yavrularımız nazmı celili ezberlediler, kalplerine nakş ettiler, gece gündüz çalıştılar ama Rabbimin katında asla zayi olmayacak çok önemli bir yatırım yaptılar. Kur'an'a talebe oldular, Kur'an'a hafız oldular. Çok şükür Kütahyalılar şehir olarak böyle evlatları, böyle güzel nesilleri yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kütahyalılar hamdolsun Kur'an hizmetine dört elle sarılıyorlar. Kütahya'daki tüm yurtlarımız tam kapasite ile çalışıyor” diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise, “Fuatpaşa, Parmakören, Bölcek ve Hesna Köksal Kur'an kurslarımızda yetişen 41 öğrencimizin icazetini veriyoruz. Özellikle bu öğrencilerimizi, annelerini, babalarını yürekten kutluyorum. Böyle bir törende, böyle bir atmosferde sizlerle beraber olmak bizleri duygulandırıyor. Türkiye'nin 1940'lı yıllarına doğru gittiğimiz zaman büyüklerimiz, kitabımızın yasak olduğu, öğrenmenin yetkili organlar tarafından asla istenmediği dönemlere şahit oldu. 28 Şubat döneminde ise Kur'an'ın üstünden, insanların üzerinden silindir gibi geçildiği dönemleri, Kur'an kurslarının, imam hatiplerin kapandığı, başörtülü kişilerin toplumda ikinci, üçüncü sınıf insan olduğu dönemleri gördük. Yaklaşık 16 yıldır ise bu dönemlerin geride kaldığı ve bu insanlarımıza değer verildiği, Kur'an'a değer verildiği, dinimize değer verildiği bu dönemleri hep birlikte yaşıyoruz. Hafızlarımızın Kur'an'ı hıfz etmelerinden ziyade onları hayatlarının yedi yirmi dört uygulamalarını ve çevrelerine ışık saçmalarını gönülden temenni ediyorum. Bir durgun suya taş attığımız zaman nasıl dalga dalga kenara doğru geliyorsa inşallah bu eğitimi alan öğrencilerimiz, bu icazet alan çocuklarımız da dalga dalga toplumun tüm kesimlerini hidayete erdirecekler. Bu vesileyle icazet alan 41 öğrencimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Program hafızlara icazetlerinin verilmesi ile son buldu.