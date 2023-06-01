Kütahya'da 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu öğrencileri, '10. Yıl Şenliği'nde buluştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibinin gösterisiyle devam etti.

Çocukların doğru eğitim almasının devletin ve milletin geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Ali Çelik, bin 700 çocuğun faydalandığı kurumsal bir yapıya sahip olan kursların inanç, değer yargıları açısından farkındalık ve bilinç düzeyini artırdığını, ayrıca çocukların el becerilerini geliştirerek kendi yaş gruplarıyla buluşmalarına katkı sunduğunu belirtti.

Programa AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri de katıldı.