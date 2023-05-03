Kuran'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ege Bölge birincisi Kütahya'dan

Manisa'da düzenlenen Genç Sada Kuran'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ege Bölge finalinde Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasin Emir Uslu bölge birincisi oldu.

Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Genç Sada Kuran'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ege Bölge finalinde birinci olan 7. Sınıf Hafızlık Proje Sınıfı ve Emir Sultan Kuran Kursu öğrencimiz Yasin Emir Uslu Ege Bölgesini temsilen Türkiye finallerine katılacaktır. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür eder. Kıymetli öğrencimize Türkiye finalinde başarılar dileriz” denildi.