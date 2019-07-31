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Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güveni için denetimler arttırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güveni için denetimler arttırıldı.


Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenli bir ortamda yaşamasını temin etmek kamu düzenini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesinde tedbirleri arttırdı.


Yaz mevsiminin gelmesi ile sıklaşan düğün, nişan, asker uğurlaması ve bayramlarda yaşanan silahlı sevinçlerin önüne geçebilmek amacıyla silah atan kişilere karşı Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müsamaha göstermiyor.


Son 1 ay içerisinde yapılan denetimlerde düğün ve asker eğlencesi konvoylarında ruhsatsız 5 adet av tüfeği, 7 adet kurusıkı silaha el konuldu. Toplamda 12 bin 600 TL idari yaptırım cezası uygulanmış olup, bu kişiler hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.


Ayrıca vatandaşın yoğun olarak bulunduğu park bahçelerde, alışveriş merkezlerinde, kıraathanelerde yapılan uygulamalarda 914 kişi sorgulanarak çeşitli suçlardan aranması bulunan 23 kişi yakalandı. Akü ve motosiklet hırsızlığına karışan 3 şahıs Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Ekiplerin, çalışmalarına kararlılıkla ve aralıksız devam edecekleri bilgisi edildi.

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