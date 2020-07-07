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Kurban pazarında hareketli anlar yaşandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde kurban pazarında satıcısının elinden kaçan boğa, pazarda hareketli anlar yaşattı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde kurban pazarında satıcısının elinden kaçan boğa, pazarda hareketli anlar yaşattı.


Simav kurban pazarında, sahibinin elinden kaçan boğa, kurbanlık pazarlığı yapan vatandaşlara korkulu ve heyecanlı anlar yaşattı. Bir üreticinin kement atmasıyla yakalanan boğa, kimseye zarar vermeden yakalanarak sahibine teslim edildi.


Öte yandan bu hafta açılan kurban pazarında fiyatlarda durgunluk görüldü. Kurban pazarının en büyük hayvanı ‘şampiyon' isimli hayvanı yetiştiren Emrah Gürbüz, 600 kiloluk danayı 12 bin 500 TL ye satacağını söyledi. Kurban pazarına 20 büyükbaş hayvan getiren Yusuf Bayram (47) ise, pazara gelen vatandaşların birçoğunun fiyat sorduklarını belirterek 4 kurbanlık hayvan sattığını ifade etti.


Üretici İsmail Kocaman ise, yem fiyatlarının geçen yıl 75 TL, bu yıl ise 100 TL' olduğunu belirtirken, kurbanlık fiyatlarının geçen yıldan daha düşük olduğunu söyledi.

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