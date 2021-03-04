Kureyşler barajında nitrak kirlilik ölçümü

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bulunan Kureyşler barajında sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirlilik oranı ölçümü için Kütahya İl Tarın Ve Orman Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından numune alma işlemi yapıldığı bildirildi.

Kütahya İl Tarın Ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yaptığı açıklamada, ''Tarımsal faaliyetten kaynaklanabilecek kirliliğin önlenmesine dair alınabilecek önlemler için Aslanapa Kureyşler barajından numune alınmıştır. Su havzalarında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek kirlenmelerin başında nitrat kirliliği gelmektedir. Bu konu ile ilgili olarak 2004 yılında “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği” çıkartılmıştır. İçme ve kullanma suyu havza alanlarındaki su kaynaklarının korunmasına yönelik olarak çıkartılan yönetmeliklerden bir tanesi de su kaynaklarının korunması yönetmeliğidir. Bu alanda ilmizde çalışmalarımız devam edecek'' dedi.