Kureyşler köyü gün yüzüne çıktı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bulunan Kureyşler barajında su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan eski köy kalıntıları, fotoğrafçılar için ilginç görüntüler oluşturdu.

Suların çekilmesinden sonra açığa çıkan cami minaresi ve eski taş evler fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgi odağı oldu. Son dönemde yağmur yağışı olmaması sebebiyle sulama sitemi kapatılan barajda, su seviyesinin arttırılması için kaymakamlık ve belediye tarafından çalışmalar devam ediyor.