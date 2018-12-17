Kursiyerler ateşte açan çiçekleri yerinde incelediler

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Çini kursu kursiyerleri, Usta Öğreticileri Neşe Akkoç eşliğinde sahaya inip, yapılan işleri yerinde gözlemlediler.

Aslanapa Adaköy Çini kursu kursiyerleri kendileri için oldukça faydalı olan bir deneyim yaşadılar. Neşe Akkoç kursiyerlerini Kütahya Çiniciler Çarşısı'na götürdü. Burada bulunan fabrika atölye ve mağazaları ziyaret eden kursiyerler, buralarda çalışan çini ve seramik emekçilerinden bilgi aldılar.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Ateşte açan çiçeklerin çamurunun hazırlanmasından, şekil verilip bisküvi haline gelmesine, çizilmesinden boyanmasına, sırlanmasından fırınlanmasına, pişirilmesinden satışa sunulmasına kadar tüm aşamalarını yerinde gözlemleyen kursiyerlerimiz yaptıkları işin ne denli meşakkatli, ne denli emek isteyen ve saygı duyulması gereken bir sanat olduğunu gözlemlediler'' dedi.

Gezilerinin oldukça yararlı olduğunu belirten Neşe Akkoç, "Öğrencilerim hem işi yerinde görerek bilgi sahibi oldular hem de yeni yapacakları ürünleri planlayıp kendileri için alışveriş yaptılar. Umarım hepsi memnun olmuşlardır" diye konuştu.(YD-EFE)