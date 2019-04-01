Kursiyerlerden Çanakkale gezisi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ''Giyim Kursu'' kursiyerleri Haydarlar Köy Derneği Başkanı Ekrem Şahin´in organize ettiği gezi ile Çanakkale gezisi gerçekleştirdiler.

Düzenlenen gezide şehitlikleri ve ilin turistik bölgelerini gezen kursiyerlerin başında kurs usta öğreticimiz Yasemin Demirci bulundu. Gezide kursiyerlere Çanakkale savaşı'nın geçtiği alanlar gezdirildi. Çanakkale gezisinin kursiyerlere tarihi zenginliği teneffüs edebilecekleri mekanlarda buluşturarak milli şuuru pekiştirmek, tarihi bağları güçlendirmek geçmiş ve tarihimizde çok önemli yeri olan mekanları gezdirmek amacıyla düzenlediklerini belirten Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, ” Vatanımız, milletimiz ve devletimiz bugün dimdik ayaktaysa şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği vatanımızı sonsuza kadar yaşatmak için bizlerde hep beraber üzerimize düşeni yapacağız. Atalarımızın yaptığı büyük mücadelenin manevi havasını kursiyerlerimizin Çanakkale'ye giderek hissetmelerini istedik” dedi.