Kursiyerlerden yıl sonu sergisi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, daire müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel yıl sonu sergisinde kursiyerlerin 1 yıl boyunca öğrenerek ürettikleri ürünler görücüye çıkıyor. Moymul mahallesindeki Halk Eğitim Merkez binası nakış, çini, süs ve giyim eşyalarıyla süslendi. Sergi Cuma akşamına kadar açık kalacak. Açılışta her kurstan bir kişiye başarı sertifikası teslim edilirken, Halk Eğitim Merkez Müdürü Harun Alparslan'da kurum amirlerine hediye takdim etti. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara,"Halk Eğitim Merkezlerimiz beşikten mezara kadar eğitim ilkesi ile toplumdaki bütün bireylere bütün renklere hizmet vermeye çalışan eğitim kurumları 7'den 77'ye her yaş grubundaki insanlara ilgisine beğenisine önem vererek hizmet veren kurslarımızdır. İnsanların yeteneklerini ortaya çıkarması, öğrenmesi ve üretmesi, ürettiklerini de pazarlamasıdır. Bugün de yetenekli kursiyerlerimizin insanların beğenisine sunulan sergisinin açılışındayız. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız burayı ziyaret ederek istedikleri ürünlerden satın alabilirler, hem buradaki eğitim çalışmalarını yakından görüp onlar da kurslarımıza yazılabilirler. Bu kurslarımız kültürümüz için önemli. Bu kurslarımız sayesinde yetenekler ve kültürel eserler gelecek nesillere aktarılabilir. Buradaki kurslarımız birlik ve beraberlik açısından çok önemlidir. Toplumsal yapmamızı güçlendiriyor ve pekiştiriyor. Ev kadınlarımız üretime katkıda bulunarak kendilerine özgüvenleri gelişiyor. Ayrıca hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyorlar." diyerek burada alınan eğitimlerin devamının getirilmesini diledi. Tavşanlı'da özellikle ev hanımlarının istihdama katılımını amaçlayan Üreteci Kadınlar Birliğinin en büyük destekçisi Birsen Güler ile birlikte açılışa katılan Başkan Mustafa Güler "Burada sergilenen ürünler aynı zamanda Tavşanlı'nın kültürel değerlerine ışık tutuyor. Nakış kursunda becerilerini geliştiren hanımların ne kadar güzel ürünler ortaya çıkarttığına tanık olduk. Çini ve süs eşyalarıyla giyim üzerine üretilen ürünlerde çok güzel. Hepsinde bir el emeği göz nuru var. Kadınların bu ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sunmasını istiyoruz. Bilindiği üzere eski otogar binamızı yeniden tanzim ederek üretici kadınlar için tanıtım ve satış çarşısına çevirdik. Burası her zaman bayanlarımızın hizmetindedir. Yıl sonu sergisinde emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi .