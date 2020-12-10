Kursiyerlere ustalık ve kalfalık belgeleri verildi

Mesleki Eğitim Merkezindeki programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Kütahya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Bayram Akkaya, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, oda temsilcileri, Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri ve kursiyerler katıldı.

Törende yaptığı konuşmada ustalık ve kalfalık belgesi alan kursiyerleri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapılan protokolün önemine değindi.

Başyiğit, Mesleki Eğitim Merkezinin bu belgelere sahip olmak vatandaşlar için bir fırsat olduğunu, tüm vatandaşların bu fırsattan istifade edebileceğini vurgulayarak, çalışmalarından dolayı oda temsilcilerine ve okul idaresine teşekkür etti.