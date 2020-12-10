İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kursiyerlere ustalık ve kalfalık belgeleri verildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen kurslar sonucunda ustalık ve kalfalık belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri teslim edildi.


Mesleki Eğitim Merkezindeki programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Kütahya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Bayram Akkaya, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, oda temsilcileri, Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri ve kursiyerler katıldı.


Törende yaptığı konuşmada ustalık ve kalfalık belgesi alan kursiyerleri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapılan protokolün önemine değindi.


Başyiğit, Mesleki Eğitim Merkezinin bu belgelere sahip olmak vatandaşlar için bir fırsat olduğunu, tüm vatandaşların bu fırsattan istifade edebileceğini vurgulayarak, çalışmalarından dolayı oda temsilcilerine ve okul idaresine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.