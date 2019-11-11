İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurtların saldırdığı 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçuk köyünde kurtlar, 9 küçükbaş hayvanı telef etti.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçuk köyünde kurtlar, 9 küçükbaş hayvanı telef etti.


Yenicearmutcuk Köyü Muhtarı Akif Uyar, yaptığı açıklamada, ''Köyümüz halkından hayvancılık yapan Ali Sak' a ait küçükbaş hayavanlar, Alışlıyayla mevkiinde ikiye bölünmüş ve bu fark edilmemiş. Akşam eve dönüşte hayvanların bir kısmının olmadığı tespit edildi ve gece boyunca arama çalışmaları yapıldı. Sabah saatlerinde 9 adet küçükbaş hayvanın köyümüze 1 kilometre mesafede bulunan Alışlıyayla mevkiinde kurtlar tarafından telef edildiği görüldü. Ayrıca köylülerimiz sabah ilçe merkezine giderken kurtları yol kenarında görmüşler. Ali Sak kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayı ilgili makamlara bildirdim'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.