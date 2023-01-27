Kurtulmuş, Kütahya'da 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşmaları' programına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşmaları' programına katıldı.

Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlen etkinliğe AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve partililer katıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, '43 günde Kütahya' programı çerçevesinde il genelinde partilerine üye olan 73 bin kişiye ulaşıldığını ifade etti. Önsay, "Kütahya'daki 73 bin üyemizden 40 binini evinde bulduk. Bunların 37 bini ile form doldurduk. '43 günde Kütahya' çerçevesinde ortaya büyük bir gayret ortaya konmuştur. Emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hedefimiz 2023 mayıs ayında zaferle sonuçlanacak. Sefer bizden zafer Allah'tan. Bizler bu yolda sonuna kadar gayret edeceğiz. Eğer böyle olursa Allah bizleri destekleyecek, milletimiz de feraseti ile bizim yanımızda olacaktır. 14 Mayıs'ta Kütahya'da büyük bir zafere imza atacaktır. 14 Mayıs Bayramı'mız şimdiden kutlu olsun" diye konuştu.

'43 günde Kütahya' programında başarı elde eden partililere Numan Kurtulmuş tarafından çeşitli hediyeler verildi.