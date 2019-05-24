Kurtuluş Savaşı'nın simgesi heykellere bakım ve temizlik çalışması

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan Kurtuluş Savaşı'nın simgesi heykellerin bakım ve temizlik çalışmalarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önce yapılacağı bildirildi.

Bakım ve onarım çalışmalarının Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Heykeltraş, Ressam Mustafa Kemal Altınsoy'un koordinesinde gerçekleştirileceği açıklandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önce temizlik ve bakım çalışmalarını bitireceklerini belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, "Bugün Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç ile heykeltraş ve ressam Mustafa Kemal Altınsoy ile birlikte incelemelerde bulunduk. İlk Hedef Anıtı'nda bulunan kabartmalı figürlerin ve yazıların, Kurtuluş Parkı heykelleri ve Büyükaslıhanlar, Üç Tepeler Şehitliği heykelinin bakım ve onarımı ile alakalı çalışmaların başlatılmasına karar verdik. Kaymakamlık olarak biz gerekli malzemeleri alacağız. Altınsoy koordinesinde gerekli çalışmalar yapılacak. Kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.