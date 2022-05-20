"Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" Domaniç'ten başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje çerçevesinde, 81 ilden öğrencilerin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

Türkiye'nin her yerinden 800 öğrencinin katıldığı gezi programı, Osmanlı'nın doğduğu topraklar olan Domaniç'teki Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana'nın türbesinden başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Eğitim Daire Başkanı Mutlu Doğan, "Domaniç'ten yola çıkacağız Söğüt'e gideceğiz. Bursa ve Çanakkale gezilerimiz olacak. Burada biz ecdadımızın bizlere miras bıraktığı kültürel değerleri göreceğiz. Tarihi mirasa sahip çıkmanızı istiyoruz. Sizler yurtlarınızda aktif olarak görev yapan gençlerimizsiniz. Şuanda dünya üzerinde yeni bir kuruluşun sancısı yaşanıyor ve bu sancıyı aşacak gençler sizlersiniz. Bir günde bin yılı görüp bunları yeni nesillere taşıyacak olan sizlersiniz” dedi.

Programın konuşmacısı tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Benden 600 yıllık tarihi bir çırpıda anlatmam istendi. Ben de size halk dilinde sohbet havasına anlatayım. Tarihimiz de öyle uyduruk yalanlarla doludur. Örneğin Sevr Antlaşması'nı biz uydurduk. Atatürk de nutuk da bunu tam 18 sayfada anlatmış ve Sevr projesi demiştir” diye konuştu.

Domaniç'e gelen öğrenciler de yetkililerden ve hocalardan bilgi alarak Domaniç'teki tarihi mekanları dolaşarak Domaniç hakkında bilgi topladı. Tören mehter gösterisi ile sona erdi.