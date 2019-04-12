Kuruluştan Çanakkale'ye ‘Tarih ve Medeniyet Gezisi'

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Kuruluştan Çanakkale'ye' adlı 'Tarih ve Medeniyet Gezileri' kapsamında, Türkiye genelinden bin KYK'lı öğrenci, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde beşinci kez bir araya geldi.

Öğrenciler Çarşamba köyünde Süleyman Şah'ın eşi, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana'nın kabrini ziyaret etti.

Türkiye'deki 81 ilde Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler arasından kura çekilişi ile Domaniç Çarşamba köyünde türbesi bulunan Hayme Ana tören alanına yaklaşık bin öğrenci gelirken, programa Kütahya Valisi Ömer Toraman, Domaniç Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Kütahya KYK İl Müdürü Feyzullah Gayret, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Oktay Mahşer katıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Kuruluştan Çanakkale'ye' adlı 'Tarih ve Medeniyet Gezileri' Kütahya İl Müdürü Feyzullah Gayret ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Oktay Mahşer'in açılış konuşmaları ile başladı.

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Oktay Mahşer, "Sözlerimin başında Sayın Spor Bakanımızın ve Genel Müdürümüzün selamlarını iletiyorum. Bilindiği gibi Türkiye'nin 81 vilayetinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 800'e yakın yurdumuzda 650 binden fazla Üniversiteli gencimizi misafir ediyoruz. Çağdaş ve modern mekanlarda barınma imkanı sunmaya çalışıyor ve siz gençlerimizi akademik hayatlarında destek olmak amacıyla Kredi ve Burs desteği sağlıyoruz. Bununla birlikte her ay beslenme desteği katkısı da sunmaktayız. Bugün Domaniç'te olmaktan ve siz sevgili kardeşlerim ile aynı havayı teneffüs etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Gezinizin bütün aşamaları kazasız, belasız ve huzur içinde geçmesini diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Kütahya Valisi Ömer Toraman, “Osmanlı Eskişehir Karacahisar kalesini fethettikten sonra müteakibinde Söğüt kalesini fethettikten sonra bu kalelerde kışlamış Domaniç'te yaylamış. Baharın gelmesiyle beraber, Hayme Ana obasını toplayarak Domaniç'e bu güzel coğrafyaya gelerek baharı ve yaz dönemini bu topraklarda geçirmiş. Baharın başlangıcı gününde sizlerin de buraya ziyareti oldukça anlamlı. Domaniç'im cennet gibi bir yurt köşesi Kütahya sıklıkla kendini şöyle tarif ediyor ‘Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri' Kuruluşun gerçekleştiği topraklar, Domaniç ve Söğüt ahalisi. Buradan sonrada Söğüt'ü ziyaret etme şansınız olacak. Bu programı hayata geçirdiği için Bakanlığımıza ve sayın Bakanıma teşekkürlerimizi arz ediyorum" diye konuştu.

Program, Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı ve Kütahya Gençlik Merkezi Folklor ekibi gösterisi ile son buldu.