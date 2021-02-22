İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu.


2012 yılında tarım arazilerinin sulanması amacıyla yapılan Efir Göleti'ndeki su seviyesi, kuraklık sebebiyle yüzde 10'a kadar düşmüştü.Bölgede son 15 gün içindeki sağanak yağmur ve kar yağışı, gölete hayat verdi. Kuruyan alanların tamamen su ile kaplandığı görüldü.


Efir köyünde yaşayan Ömer Özçelik, son zamanlardaki kuraklık sebebiyle göletteki su seviyesinin yüzde 10 civarına kadar indiğini belirtti. Özçelik, “Son yağan kar ve yağmurlardan sonra su seviyesinin yüzde 85'e yükseldiğini gördük. Göletteki suyun kontrollü olarak kullanılmasını, salma yöntemi ile arazi sulanmamasını tavsiye ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.